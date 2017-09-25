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Широков: по факту слова Аленичева о багаже оказались правдой

25 сентября 2017, понедельник. 22:01 Футбол

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о проблемах красно-белых.

«Изначально говорил, что невозможно прийти и сходу начать выигрывать. Многие посмеивались, когда Дмитрий Аленичев сказал, что заложил фундамент, на котором «Спартаку» играть следующие десять матчей, но по факту Дмитрий Анатольевич оказался прав.

«Спартак» играл на его фундаменте, плюс что-то от себя добавил Каррера. На этом всё держалось в команде до конца сезона. В новом что-то сломалось. Причём уже в первом туре — с упущенной победы над «Динамо» началась неприятная серия «Спартака», которая длится до сих пор. Надлом, видимо, произошёл в психологии всей команды, и чтобы поправить положение, работать надо тоже всем вместе», — сказал эксперт «Чемпионата».

Полную версию материала читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Дмитрий Аленичев Массимо Каррера Роман Широков
Новости. Футбол
25 сентября 2017, понедельник
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