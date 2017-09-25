Григорян показывает фанатам средний палец второй матч подряд. Что происходит?

25 сентября в Москве «Арарат» в матче 11-го тура первенства России в группе «Центр» ПФЛ одержал волевую победу над «Торпедо» со счётом 3:2. Главный тренер «Арарата» Александр Григорян во втором матче подряд отличился своим поведением. Наставник столичной команды показал средний палец фанатам московского «Торпедо» в ответ на оскорбления. Напомним, то же самое Григорян сделал в предыдущей игре своей команды, когда «Арарат» в 1/16 финала Кубка России встречался с бывшим клубом тренера – «СКА-Хабаровск» (1:2).
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Арарат» — «Торпедо», подготовленные фотокорреспондентом Дмитрием Голубовичем.
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