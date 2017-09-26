Ефремов: десять клубов РФПЛ вылетели из Кубка России — это, конечно, много

Глава ФНЛ Игорь Ефремов поделился мнением о неудачном выступлении десяти клубов РФПЛ в Кубке России, которые завершили борьбу за трофей уже на стадии 1/16 финала.
«Сложно однозначно ответить на вопрос о том, почему клубы ФНЛ на этой стадии Кубка России выступили лучше представителей РФПЛ. Всё-таки каждый матч — это своя история. Безусловно, клубы ФНЛ имеют преимущество, проводя игру дома и имея поддержку болельщиков. Но я бы не стал обсуждать тему, что клубы РФПЛ относятся к этому несерьёзно.
Пока с Прядкиным данную тему не обсуждали, но 10 клубов высшей лиги вылетели из Кубка— это, конечно, много. Если посмотреть на ведущие страны, то и там из года в год такие истории случаются, когда команды из младших лиг выигрывают. Вот эти победы для региональных команд очень важны для привлечения внимания власть имущих.
Я абсолютно согласен с Бородюком, сказавшим, что разница между второй восьмёркой РФПЛ и первой группой ФНЛ очень маленькая. Сложно нащупать ту грань, определить разницу в уровне футболистов. Можно взять, к примеру, Антона Заболотного, который три года назад выступал во втором дивизионе, а сейчас в сборной. Многое, наверное, зависит от тренерского мастерства», — отметил функционер в эфире передачи «Футбол России».