Гвардиола призвал поддержать «Сити» в игре с «Шахтёром» с помощью соцсетей

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола призвал болельщиков поддержать команду в противостоянии с «Шахтёром» во втором туре группового этапа Лиши чемпионов, используя в том числе социальные сети и местные городские медиа.
«Мы нуждаемся в болельщиках, надеюсь, они смогут прийти. Я активно пишу им в соцсетях: «Приходите во вторник и поддержите нас». В Лиге чемпионов нельзя отступать — один шаг назад, и у тебя начнутся проблемы.
Если мы сможем выиграть, то сделаем большой шаг к плей-офф Лиги чемпионов», — цитирует специалиста издание Manchester Evening News.
Встреча соперников в Манчестере состоится 26 сентября и начнётся в 21:45 мск.
Гвардиола: надеюсь убедить игроков «Сити» серьёзно подойти к матчу с «Шахтёром»