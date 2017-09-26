Павлюченко: «Спартак» может обыграть «Ливерпуль» за счёт активности и самоотдачи

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко рассказал, за счёт чего красно-белые смогут достичь успеха в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
«Сегодня «Спартак» сможет добиться хорошего результата, если команда будет активно двигаться и покажет огромную самоотдачу. «Ливерпуль» — это «Ливерпуль», там собраны хорошие футболисты. Если «Спартак» будет единым коллективом, и у команды будет больше желания победить, чем у англичан, то у красно-белых всё получится. К тому же спартаковцы играют дома, будет полный стадион болельщиков. «Спартак» обязан идти вперёд, и всё будет нормально», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Матч «Спартак» — «Ливерпуль» состоится 26 сентября. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — в 21:45 мск.
Закажи поездку на матчи «Спартака» в Лиге чемпионов.