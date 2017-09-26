Около 5,5 тыс. сотрудников полиции обеспечат безопасность матчей ЛЧ в Москве

Безопасность матчей Лиги чемпионов в Москве будут обеспечивать около 5,5 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии и дружинников, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.
Сегодня в столице России состоится матч между «Спартаком» и «Ливерпулем», а 27 сентября ЦСКА на своём поле примет «Манчестер Юнайтед».
«26 и 27 сентября в Москве пройдут два матча в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов – «Спартак» – «Ливерпуль» и «ЦСКА» – «Манчестер Юнайтед». Безопасность и порядок в ходе матчей Лиги чемпионов будут обеспечивать: 26 сентября на стадионе «Открытие Арена» — 460 сотрудников полиции, 1 тыс. 360 сотрудник Росгвардии (в том числе – бойцы ОМОН), 859 человек контролеров-распорядителей и 200 участников народной дружины. Всего – около 3 тыс. человек», — цитирует сообщение департамента агентство городских новостей «Москва».
Кроме того, 27 сентября на стадионе «ВЭБ Арена ЦСКА» безопасность будут обеспечивать 440 сотрудников полиции, 990 сотрудник Росгвардии (в том числе – бойцы ОМОН), 581 человек контролеров-распорядителей и 198 сотрудников частных охранных организаций. Всего – около 2,5 тыс. человек. «Также привлекаются кинологи – 25 человек, которые заранее обследуют стадионы и прилегающую территорию», — добавила пресс-служба.