Бушманов: молодёжи «Спартака» важно на этом не останавливаться

Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов поделился впечатлениями от прошедшего матча 2-го тура Юношеской лиги УЕФА с «Ливерпулем». Красно-белые одержали победу со счётом 2:1, набрав первые три очка в турнире.
«Если вечером выиграет основа, буду впечатлён сильнее. На самом деле, очень хорошо, что наша молодёжь на равных играет с таким клубом, как «Ливерпуль». Поздравляю их, хочу пожелать дальнейшего роста, важно на этом не останавливаться. Очень рад за Руденко, который забил два мяча, молодец. Использовал два момента, хотя был ещё. Победа — это хорошо, это даёт стимул и мотивацию. Ожидания перед вечерним матчем — увидеть хороший и качественный футбол», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
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