Защитник «Спартака» Петрунин: играть против команды Джеррарда — это круто

Защитник молодёжного «Спартака» Даниил Петрунин поделился впечатлениями от прошедшего матча 2-го тура Юношеской лиги УЕФА с «Ливерпулем». Красно-белые одержали победу со счётом 2:1, набрав первые три очка в турнире.
«В первом тайме мы начали агрессивно и сразу создали пару неплохих моментов. Могли забивать в начале матча. Были трудные моменты, нас заставляли выбивать мяч вперёд. Мы старались играть проще. «Ливерпуль» — неплохая команда, скоростная, техничная. Мы их сегодня перебегали и за счёт индивидуальных моментов выиграли матч. Играть против команды Стивена Джеррарда — это круто», — передаёт слова Петрунина корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.