Эмери сможет рассчитывать на Неймара и Ди Марию в матче с «Баварией»

Полузащитник Анхель Ди Мария и нападающий Неймар готовятся вместе с «ПСЖ» к матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией». Об этом рассказал главный тренер парижан Унаи Эмери. Ди Мария не играл с 25 августа из-за травмы бедра, а Неймар из-за повреждения пропустил матч 7-го тура Лиги 1 с «Монпелье» (0:0).
«Ди Мария и Неймар готовятся в общей группе. Во второй половине дня нас ждёт очередная тренировка. С врачами продолжает работать только Хавьер Пасторе. Надеемся, он вернётся в строй как можно скорее», — цитирует Эмери Goal.
Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится 27 сентября. Начало – 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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