Эмери: Неймар и Кавани должны взять на себя ответственность за пробитие пенальти

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери в преддверии матча с «Ювентусом» во втором туре группового турнира Лиги чемпионов ответил на вопрос, кто в его команде должен исполнять одиннадцатиметровые удары. Ранее нападающий Эдинсон Кавани не позволил Неймару пробить с «точки» в матче чемпионата Франции с «Лионом» (2:0).
«Хочу, чтобы Кавани и Неймар взяли на себя ответственность за пробитие пенальти. Что касается завтрашнего матча, нам предстоит сыграть против одного из фаворитов Лиги чемпионов. Это возможность доказать, что «ПСЖ» находится на одном уровне», — цитирует Эмери RMC.
Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится 27 сентября. Начало — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Неймар извинился перед игроками «ПСЖ» за инцидент с Кавани