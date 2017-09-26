Головин: в «МЮ» собраны хорошие футболисты, не стал бы никого выделять

Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится завтра, 27 сентября. Начало — в 21:45 мск.
«Для меня каждый матч очень важен, потому что неважно, какая команда играет против тебя. В первую очередь это польза для моей команды, во вторую – концентрация на игре.
Является ли плюсом то, что пропустил матч с «Динамо»? Для меня особой разницы нет. Тренировки были интенсивные, поэтому на моей форме это никак не сказалось. Команде не хватает лидера? Я стараюсь брать инициативу, за счёт своих качеств вскрыть оборону. На данный момент я не ощущаю себя лидером команды.
Что касается «Манчестер Юнайтед», не стал бы никого выделять. Все мы понимаем, что в этой команде собраны хорошие футболисты. Нужно готовиться к противостоянию с любым футболистом», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Манчестер Юнайтед».
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