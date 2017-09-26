Моуринью: это самый сильный состав ЦСКА, против которого я когда-либо играл

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА. Ранее португалец противостоял ЦСКА будучи тренером «Челси», «Интера» и «Реала».
«Я уже приезжал в Россию с «Реалом», «Интером», «Челси», теперь с «Манчестер Юнайтед». Это нормальная штука в моей карьере. На самом деле, я очень рад вернуться, потому что это хороший город, который с каждым годом становится лучше. Я это вижу невооружённым глазом. У ЦСКА сейчас самая сильная команда, против которой я играл когда-либо. Самый сильный состав.
То, что Мхитарян участвует в пресс-конференции, не является гарантией его места в завтрашнем стартовом составе. Это сделано больше для того, чтобы облегчить участь русскоязычных коллег. Он хорошо играет, провёл отличный прошлый сезон. Но это другая история – это уже было. Лига чемпионов – это новый уровень. Матч в гостях это не так уж просто, поэтому посмотрим, на что он способен.
Мы потеряли Погба, Феллайни и Кэррика. Решений не так много, но мы стараемся не зацикливаться на индивидуальных единоборствах на отдельных участках поля. Мы собираемся использовать наши качества, найти баланс и выиграть этот матч.
Что я думаю про Витиньо? Вы бразилец и его агент? Я не хочу говорить о своих соперниках. Если я их хвалю – я их мотивирую. Если я говорю плохо – я их мотивирую. Всё, что я могу сказать, — это лучший состав ЦСКА, с которым я встречался за всю свою карьеру», — передаёт слова Моуринью корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Манчестер Юнайтед». Начало — 21:45 мск.
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