Румменигге: «Бавария» относится с уважением к «ПСЖ», но у нас больше опыта в ЛЧ

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ».
«Мы относимся с уважением к „ПСЖ“, особенно к их атаке, в которой у них действуют три футболиста мирового уровня. Однако у нас больше опыта в Лиге чемпионов.
Мы находимся сейчас на групповом этапе. Лига чемпионов не закончится завтра. Будет также ответный матч, поэтому и о победе в группе пока говорить рано.
Мы хотим показать хорошую игру и создать хорошие предпосылки для победы в группе", — приводит слова Румменигге официальный сайт «Баварии».
Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится 27 сентября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 21:45 мск.
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