Тренер «молодёжки» «Спартака»: с «Ливерпулем» действовали тактически грамотно

Главный тренер молодёжной команды «Спартака» Алексей Лунин подвёл итоги матча Юношеской лиги УЕФА с «Ливерпулем».
Команда красно-белых U19 на своём поле одержала волевую победу со счётом 2:1 над сверстниками из английского клуба.
«Мы планировали, что наши быстрые нападающие смогут создавать моменты и переигрывать мощных футболистов «Ливерпуля». И нашей команде удавались неплохие атаки, а два из созданных моментов получилось реализовать. Кроме того, мы приготовили сопернику определённые сюрпризы в розыгрыше стандартных положений. Забить со стандартов не вышло, но шансы для этого были хорошие.
«Ливерпуль» — ровная в целом команда, обладающая хорошим подбором разноплановых нападающих. Именно в этом заключалась для нас главная сложность — кто против кого будет играть. И нужно отдать должное нашим ребятам: они действовали тактически грамотно и заслужили эту победу своей игрой.
Мы смотрели матчи «Ливерпуля» и знали, что в этом компоненте (в физическом плане. — Прим. „Чемпионата“) на отдельных позициях их футболисты превосходят наших. Постарались за счёт тактических взаимодействий и подстраховки сделать так, чтобы англичане не оставались один в один с нашими игроками.
Естественно, после победы эмоции положительные. Очень хочется поблагодарить за сегодняшнюю игру не только команду, но и болельщиков, которых в Сокольники пришло очень много: ребята чувствовали эту поддержку, она придавала сил», — приводит слова Лунина официальный сайт «Спартака».