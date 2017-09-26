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Григорян: моя дисквалификация будет зелёным светом неприкрытому национализму

26 сентября 2017, вторник. 19:26 Футбол

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян рассказал о своей реакции на оскорбления со стороны фанатов столичного «Торпедо» во время вчерашнего матча в рамках ПФЛ. По ходу встречи болельщики неоднократно выкрикивали оскорбительные выражения в адрес Григоряна. После матча тренер показал им непристойный жест. Поведение Григоряна будет рассмотрено на заседании КДК РФС.

«А как я должен был реагировать? Реакция абсолютно обоснованная. Многие не понимают смысла проекта „Арарат“. Он армяно-российский или российско-армянский. Когда проявляют неуважение в виде таких высказываний, как „черномазый“ и так далее, я должен, по-вашему, молчать? Именно такие болельщики, а не я, должны нести ответственность.

Если меня, например, дисквалифицируют, это будет зелёный свет неприкрытому национализму. Это даже попахивает нацизмом… Считаю, ещё довольно мягко отреагировал. Что могу ещё сделать, когда три мои дочки смотрят футбол, родственники, а мне кричат такое? На мой взгляд, журналисты должны выложить прямую трансляцию матча и все услышат и поймут, что болельщики «Торпедо» мне говорили. А теперь слышу какой-то бред, что тренер – публичное лицо и не должен позволять себе таких жестов. Странно…

Я уже играл против «Торпедо», будучи тренером «Химок», «Луча», Хабаровска. И ни разу никто мне такое не кричал! Ни разу! Вы не находите странным, что в двух матчах подряд меня оскорбляют с трибун. Не видите ли вы какую-то связь? Почему я должен молчать? Разве я раньше кому-то показывал неприличные жесты? Такого не было!

Кто-то хочет меня психологически надломить. Но ничего из этого не выйдет. Ни-че-го. Ребята, я официально заявляю: через два года «Арарат» будет в Премьер-Лиге. Со мной или без меня – это уже другой вопрос. Выход команды в РФПЛ – дело времени", — заявил Григорян в интервью «Спорт-экспрессу».

Григорян: почему-то я начал сексуально привлекать фанатов соперников
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
ФК Арарат Москва ФК Торпедо М Александр Григорян Болельщики — Футбол
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26 сентября 2017, вторник
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