Григорян: почему-то я начал сексуально привлекать фанатов соперников

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян прокомментировал оскорбления фанатов «Торпедо» в свой адрес во время матча между командами в рамках ПФЛ. В ответ 50-летний специалист показал болельщикам средний палец.
«Через три дня мне исполнится 51 год. Не знаю, почему я начал сексуально привлекать болельщиков своих соперников. Свои родные хабаровчане в прошлом матче кричали «поимеем, поимеем». Торпедовцы были более конкретны — сказали, что будут со мной делать. Я же показал им своё к этому отношение. Я готов с ними встретиться в любой момент. Записывайте мой телефон: 8 (919) 05…», — цитирует Григоряна «Советский спорт».
Григорян показал средний палец фанатам московского «Торпедо»