Джонс не поможет «Манчестер Юнайтед» в матче с ЦСКА

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс пропустит матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.
Как сообщает официальный сайт английского клуба, Джонс пополнил лазарет манкунианцев, в котором уже находятся полузащитники Поль Погба, Майкл Кэррик и Маруан Феллайни.
В нынешнем сезоне 25-летний Джонс провёл за «красных дьяволов» шесть матчей в английской Премьер-лиге.
Матч ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 27 сентября. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.
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