Вартапетов: предварительный диагноз Реброва — сильный ушиб

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии вратаря команды Артёма Реброва, который не смог доиграть матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1).
«У Реброва сильный ушиб — это то, что мы видим на данный момент. Завтра вечером определимся с диагнозом. Будет обследование. Федун про «кресты» говорил? Подозрение на «кресты» есть, тем более что это оперированное колено, но это просто подозрение, которое ничем не подкреплено — ни документально, ни инструментально», — передаёт слова Вартапетова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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Федун: похоже, 4-е за сезон «кресты» в «Спартаке». Кто-то наколдовал против нас