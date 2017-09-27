Джикия: отмечу нападение «Ливерпуля», против Салаха довольно-таки сложно играть

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем», завершившемся со счётом 1:1, и рассказал об игре против полузащитника английской команды Мохамеда Салаха.
«Отмечу нападение «Ливерпуля», потому что там индивидуально очень сильные игроки. Кого-то отдельно не стоит отмечать. Против Салаха довольно-таки сложно играть, но вроде ничего опасного он не создал, хотя у него была пара моментов.
Не было страшно, когда добавили восемь минут. Опыт игры на позиции крайнего защитника был в предыдущих командах, так что в целом ничего нового.
Является ли «Спартак» по-прежнему одним из претендентов на выход из группы? Безусловно.
Что касается повреждений, то завтра будет ясно, что с ребятами, у них будет МРТ», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Турнирное положение в группе E после двух туров: 1. «Севилья» — 4 очка; 2. «Ливерпуль» — 2; 3. «Спартак» — 2; 4. «Марибор» — 1.
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