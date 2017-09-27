Роналду признан лучшим игроком матча «Боруссия» Д — «Реал»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1) по версии УЕФА.
Португальский форвард стал главным героем встречи, забив два гола во втором тайме. Теперь в его активе четыре забитых мяча в двух играх турнира. Ранее он оформил дубль во встрече с АПОЭЛ (3:0). В следующем матче «сливочные» в Мадриде встретятся с «Тоттенхэм Хотспур» (17 октября).
Турнирное положение в группе H: 1. «Тоттенхэм» – 6 очков; 2. «Реал» — 6; 3. «Боруссия» Д — 0; 4. АПОЭЛ — 0.
Дубль Роналду помог «Реалу» обыграть «Боруссию», «Тоттенхэм» разгромил АПОЭЛ