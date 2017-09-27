Зидан: «Реал» провёл два чудесных тайма и мог забить «Боруссии» больше голов

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1).
«Отличный матч. „Реал“ хорошо начал, выдал чудесный первый тайм, а затем и второй. После перерыва возникали сложности, но команда с ними справлялась. Всё было идеально. Мы могли забить больше, шансы были. Главное — забивать больше, чем соперник, и сегодня нам удалось это сделать. Рад за Роналду — опять! Очень рад за него и за Бэйла. Команда проделала отличную работу. Иско, Модрич, Касемиро и Кроос показали превосходный футбол. Все были очень хороши. Классная игра», — приводит слова Зидана пресс-служба УЕФА.
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