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«Боруссия» Д — «Реал» — 1:3. Видеообзор матча

27 сентября 2017, среда. 02:08 Футбол

«Реал» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в выездном матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 3:1.

На 18-й минуте защитник «Королевского клуба» Даниэль Карвахаль выполнил подачу с фланга, и Гарет Бэйл точно в касание пробил в дальний угол ворот. В начале второго тайма преимущество гостей удвоил форвард Криштиану Роналду, которому ассистировал тот же Бэйл. На 54-й минуте нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг отквитал один гол, воспользовавшись передачей Гонсало Кастро. Однако «сливочные» не только смогли удержать преимущество, но и укрепили его на 79-й минуте, когда во второй раз отличился Роналду.

Видеообзор матча «Боруссия» Дортмунд — «Реал» доступен на официальном сайте УЕФА.

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Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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Боруссия Д ФК Реал Мадрид
Новости. Футбол
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