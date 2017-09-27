Почеттино: Кейн провёл выдающийся матч

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над АПОЭЛ (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов и отметил форварда команды Гарри Кейна, который в этой встрече оформил хет-трик.
«Тяжелая игра. Соперник был очень мотивирован, но для нас было важно победить. Мы не имели права терять здесь очки, и команда показала фантастический футбол. Сегодня меня очень порадовала игра ребят, которые не так часто выходят на поле. Конечно же, я доволен хет-триком Кейна. Гарри провёл выдающийся матч. Я счастлив, поскольку в некоторых матчах бывало, что мы доминировали, создавали много моментов, но не могли забить. Сегодня же реализация была на должном уровне», — приводит слова Почеттино BBC.
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