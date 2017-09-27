Мельгарехо: выходил всего на несколько минут, но хотел забить «Ливерпулю»

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо отметил, что надеялся забить гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1). Парагваец вышел на поле на 85-й минуте, заменив Ивелина Попова.
«Я вышел всего на несколько минут, но хотел забить и помочь команде, как я это сделал недавно, в последнем матче чемпионата России против «Анжи». У меня всегда есть большое желание получить игровые минуты, тем более в таком матче. Хотя эта встреча и не станет одной из самых важных в моей жизни: я уже принимал участие в подобных играх, когда был, например, в составе португальской «Бенфики». Для меня в лигочемпионском ажиотаже нет ничего нового. Но, безусловно, еврокубковые матчи всегда имеют особую значимость для меня», — сказал Мельгарехо в интервью «Газете.Ru».