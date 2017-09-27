Наставник «Арарата» извинился перед фанатами «Торпедо» за неприличный жест

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян принёс извинения болельщикам «Торпедо» за неприличный жест, при этом отметив, что он был обращён к провокаторам, а не к поклонникам чёрно-белых
Наставник столичной команды показал средний палец фанатам московского «Торпедо» в ответ на оскорбления во время очередного матча ПФЛ.
«Скажу так, сделал глупость. Приношу извинения болельщикам „Торпедо“. Я не хотел обидеть клуб с богатыми традициями. Этот жест относился к провокаторам, а не к настоящим болельщикам „Торпедо“, — цитирует Григоряна ТАСС.
Григорян показал средний палец фанатам московского «Торпедо»