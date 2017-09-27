Галямин: ЦСКА сегодня отберёт очки у «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Галямин высказал своё мнение по поводу предстоящего матча ЦСКА с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, который пройдёт на «ВЭБ Арене» 27 сентября.
«Надеюсь, что родные стены сегодня помогут «армейцам», но надо быть реалистами. «Манчестер Юнайтед» по классу превосходит ЦСКА. Гончаренко будет играть на контратаках. Это и будет основным шансом для того, чтобы поразить ворота «красных дьяволов». Все мы надеемся на появление Марио Фернандеса в стартовом составе. Безусловно, ключевой игрок в данном составе, тем более что вариантов достойной замены ему попросту нет.
Мой прогноз — ничья 1:1. Москвичи сегодня отберут очки у «МЮ». ЦСКА запредельно мотивирован на данный матч, играют же с ведущим клубом Англии, поэтому покажут себя с лучшей стороны», — сказал Галямин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.