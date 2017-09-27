Максимов, Берхамов и Шевченко не помогут «Арсеналу» Т в игре с «Краснодаром»

Полузащитники Илья Максимов и Кантемир Берхамов из-за травм не смогут сыграть в составе тульского «Арсенала» в домашнем матче 12-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (29 сентября). Кроме того, из-за дисквалификации игру пропустит нападающий Игорь Шевченко.
«Прошлый матч играли на искусственном поле, так что пара игроков жалуется, но я думаю, что они будут готовы. Мы не можем рассчитывать на Максимова, Берхамова и Шевченко, у которого четыре жёлтые карточки. О Григалаве я не говорю — он уже давно травмировался, но сейчас ему делают специальную маску, в которой он сможет тренироваться с командой», — цитирует главного тренера «Арсенала» Миодрага Божовича «Тульский футбол».
28 сентября возле стадиона «Краснодар» состоится открытие нового парка