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Кучаев: счёт не по игре. На мой взгляд, ЦСКА и «МЮ» смотрелись на равных

28 сентября 2017, четверг. 00:43 Футбол

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал домашнее поражение в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:4). В этой встрече хавбек появился на поле на 84-й минуте и стал автором единственного гола российской команды.

«Каких-то больших эмоций я не испытываю, потому что мы сегодня проиграли. Потерпели досадное поражение. Поэтому, когда забил гол, подумал, что нужно быстрее поставить мяч на центр и начать опять играть. Мне кажется, счёт не по игре. На мой взгляд, мы с «Манчестером» смотрелись на равных. Просто нам не удалось реализовать свои моменты, а они на наших ошибках смогли забить четыре мяча. Виктор Михайлович сказал, чтобы я не переживал, выходил играть, как умею, и обострял ситуацию.

Можно ли меня будет скоро увидеть в основе? Это решать тренерскому штабу. Я постараюсь больше работать, чтобы выходить чаще на поле.

Поражение «Бенфики» от «Базеля»? Мы отталкиваемся от своей игры, не обращаем внимания на соперников. Сейчас будем готовиться к игре с «Уфой». Можно сказать забыли об этой игре, будем настраиваться на матчи чемпионата», — передаёт слова Кучаева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Кучаев: не могу сказать, насколько отличаются уровни «МЮ» и клубов РФПЛ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко Константин Кучаев
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