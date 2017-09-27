Кучаев: не могу сказать, насколько отличаются уровни «МЮ» и клубов РФПЛ

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал домашнее поражение в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:4). В этой встрече хавбек появился на поле на 84-й минуте и стал автором единственного гола российской команды.
«На самом деле в игру было не очень тяжело входить. «МЮ» сделал себе приличный задел, они уже опустились в оборону, поэтому нам было легче атаковать, из-за чего получилось забить гол.
Если честно, тяжело судить о разнице в уровне команд. Под конец игры темп был уже не тот, и поэтому я не могу сказать, насколько этот уровень отличается от уровня РФПЛ. Если бы я играл с первых минут, тогда бы, думаю, разница была очевидна.
Мой гол? Я видел, как Саня Головин прорывался к штрафной площади. Подумал, что нужно открыться за спину. И большая заслуга его — он отдал мне пас и мне оставалось лишь ударить по воротам», — сказал Кучаев в эфире «Матч ТВ».