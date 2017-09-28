Ульрайх: у «ПСЖ» атака мирового уровня, а мы загубили слишком много моментов

Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:3) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.По его мнению, мюнхенцы облегчили жизнь сопернику, упустив много моментов.
«Мы сами облегчили жизнь сопернику. Слишком быстро пропустили первый мяч, и это точно не могло пойти нам на пользу. У парижан — атака мирового уровня, а мы загубили слишком много моментов», — приводит слова Ульрайха официальный сайт УЕФА.
Напомним, Ульрайх заменил в воротах «Баварии» Мануэля Нойера, выбывшего из-за травмы до конца года.
«ПСЖ» — «Бавария» — 3:0. Видеообзор матча