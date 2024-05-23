Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Дамак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Беляев: разочарования от карьеры в России у меня точно нет

Максим Беляев: разочарования от карьеры в России у меня точно нет
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, ныне выступающий за «Ленинградец», признался, что у него нет разочарования касаемо своей футбольной карьеры, которая прошла в России. Беляев признался, что у него были варианты перейти в клубы второго и третьего дивизиона топ-чемпионатов, но он отказался.

— Нет сожаления, что так и не поиграли в Европе? Приглашения были?
— В целом я всем доволен. Было бы интересно поиграть в Италии, где мы поженились с Кристиной, но разочарования от карьеры в России у меня точно нет. Случались разговоры без конкретики о переходах во вторые-третьи лиги топовых футбольных стран. Такое меня не заинтересовало, — рассказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Материалы по теме
«Два тренера видели меня в «Спартаке». Беляев читает «Войну и мир» и спасает животных
Эксклюзив
«Два тренера видели меня в «Спартаке». Беляев читает «Войну и мир» и спасает животных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android