Максим Беляев: разочарования от карьеры в России у меня точно нет

Бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, ныне выступающий за «Ленинградец», признался, что у него нет разочарования касаемо своей футбольной карьеры, которая прошла в России. Беляев признался, что у него были варианты перейти в клубы второго и третьего дивизиона топ-чемпионатов, но он отказался.

— Нет сожаления, что так и не поиграли в Европе? Приглашения были?

— В целом я всем доволен. Было бы интересно поиграть в Италии, где мы поженились с Кристиной, но разочарования от карьеры в России у меня точно нет. Случались разговоры без конкретики о переходах во вторые-третьи лиги топовых футбольных стран. Такое меня не заинтересовало, — рассказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.