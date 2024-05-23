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РФС выдал тульскому «Арсеналу» лицензию для участия в РПЛ

РФС выдал тульскому «Арсеналу» лицензию для участия в РПЛ
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Российский футбольный союз (РФС) предоставил тульскому «Арсеналу» лицензию для участия в РПЛ.

«Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ после получения дополнительной документации повторно рассмотрела заявку футбольного клуба «Арсенал» (Тула) на получение Лицензии РФС I на спортивный сезон-2024/2025 гг.

Решение комиссии

В соответствии с п.4.12. Приложения III Правил выдать Лицензию РФС I АНО ПФК «Арсенал» г. Тула на спортивный сезон-2024/2025 гг. с условиями устранения выявленных несоответствий требованиям Правил», — написано на официальном сайте РФС.

Ранее сообщалось, что у «Арсенала» имеются проблемы с получением лицензии, хотя команда уже обеспечила себе участие в переходных матчах.

«Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 55 очков за 33 матча. Ранее прямой выход в Российскую Премьер-Лигу обеспечили себе подмосковные «Химки» (63) и махачкалинское «Динамо» (61). «Арсенал» сыграет в переходных матчах, где соперником будет 13-я или 14-я команда РПЛ.

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