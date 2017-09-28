Бускетс: дай бог, чтобы эта полоса «Барселоны» не заканчивалась

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс очень доволен игрой и результатами команды. Oб этом футболист сказал после матча группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом». Играя на выезде, каталонская команда добилась победы со счётом 1:0.
«Возможно, в этом матче нам было труднее всего добиться победы. Это Лига чемпионов, здесь всё трудно, но эта победа даёт нам лидерство в группе. Теперь надо настраиваться на матчи с «Олимпиакосом». Дай бог, чтобы эта полоса «Барселоны» не заканчивалась. Мы знаем, что надо работать в поте лица, чтобы побеждать. Постараемся с каждым днём играть всё лучше», — цитирует Бускетса Marca.
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