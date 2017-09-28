Наставник «Базеля»: в матче с «Бенфикой» Оберлин был прекрасен!

Главный тренер «Базеля» Рафаэль Викки после домашнего матча с «Бенфикой» (5:0) во втором туре Лиги чемпионов поделился своими впечатлениями. Швейцарский клуб выступает в одной группе с ЦСКА и «Манчестер Юнайтед».
«Мы уверенно играли в обороне, прерывая все навесы соперника, а «Бенфика» показывала открытый футбол. Мы знали об этом и забили два мяча после контратаки.
Димитри Оберлин сегодня был прекрасен! Он отлично закрывает мяч корпусом и делает суперрывок на 70 метров. В день своего 20-летия! У него отличное ускорение, хотя над техникой надо работать. Его трудно остановить», — цитирует Викки Four Four Two.
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