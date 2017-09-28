Витория: «Бенфика» дорого заплатила за непозволительные ошибки

Главный тренер «Бенфики» Руй Витория проанализировал итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем» (0:5).
«Тучи начали сгущаться на второй минуте, когда мы пропустили быстрый гол. Ошибки, которые мы сегодня совершали, непозволительны. „Бенфика“ дорого за них заплатила. Мы подолгу владели мячом, но „Базель“ реализовал две из четырёх атак в первом тайме. Во втором тайме череда ошибок продолжилась, и всё закончилось совсем не так, как нам хотелось. Хотели сыграть лучше. Мы расстроены, и нам нужно начинать работать в поте лица», — приводит слова Витории пресс-служба УЕФА.
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