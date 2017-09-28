«Зенит» выпустил информационный ролик к матчу c «Реалом Сосьедад»

«Зенит» в преддверии домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» выпустил для болельщиков информационный видеоролик.
«Зенит» сыграет в сегодняшней встрече в лазурной форме, голкипер — в чёрном; испанская команда — в красной форме, голкипер — в зелёном. Встреча состоится сегодня, 28 сентября, начало игры — в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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