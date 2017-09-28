Бывший капитан «МЮ» Кин назвал Давида Луиса лентяем

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин оценил игру защитника «Челси» Давида Луиса в выездном матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:1). Во время матча Луис нарушил правила в своей штрафной против защитника «Атлетико» Лукаса Эрнандеса, что привело к назначению пенальти в ворота лондонцев.
«Я не пойму, зачем он вообще сделал это. Он поступил как лентяй и подвёл своих одноклубников. На повторе мы увидели, что произошло, и я даже рад, что он был наказан. Луис желал обмануть судью», — сказал Кин в эфире BT Sport.
«Атлетико» — «Челси» — 1:2. Видеообзор матча