«Атлетико» — «Челси» — 1:2. Видеообзор матча

«Атлетико» уступил «Челси» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
На 39-й минуте Антуан Гризманн реализовал пенальти, назначенный ха фол со стороны Давида Луиса. На исходе часа игры Эден Азар получил мяч на левом фланге и навесил в центр на Альваро Морату, и тот переправил мяч в дальний угол. В концовке Маркос Алонсо в касание прострелил низом на Миши Батшуайи, который с близкого расстояния направил мяч в ближний нижний угол.
Видеообзор матча «Атлетико» — «Челси» доступен на официальном сайте УЕФА.
Гол Батшуайи на 94-й минуте принёс «Челси» победу в матче с «Атлетико»