«Реал» официально объявил о продлении контракта с Вараном

Защитник «Реала» Рафаэль Варан официально продлил контракт. Накануне мадридцы сообщили, что достигли договорённости, а 28 сентября соглашение было подписано. Произошло это на специальной пресс-конференции, в присутствии президента Флорентино Переса.
Новый контракт 24-летнего француза рассчитан до лета 2022 года, в то время как прежний договор терял юридическую силу по окончании сезона-2019/20.
За «Реал» Рафаэль Варан играет с 2011 года, куда перешёл из «Ланса». За это время Рафаэль Варан принял участие в 196 официальных матчах за «Реал», забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.
«Реал» объявил, что достиг договорённости с Вараном о продлении контракта