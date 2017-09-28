Неймар считает, что Мбаппе будет претендовать на «Золотой мяч»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар высказал мнение о другом форварде парижской команды Килиане Мбаппе. По мнению бразильца, 18-летний Мбаппе добьётся много в футболе и будет претендовать на «Золотой мяч».
«Чувствую себя привилегированным, играя рядом с ним. Он ещё ребёнок, но является большим футболистом. На поле кажется, что ему уже 30 лет (улыбается). Думаю, этот игрок добьётся больших успехов и точно будет претендовать на „Золотой мяч“, — приводит слова Неймара AFP со ссылкой на бразильское телевидение.
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