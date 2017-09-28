Линекер: Мбаппе – следующая суперзвезда, он пугающе хорош

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер считает, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе станет суперзвездой. Об этом 56-летний эксперт написал на своей официальной странице в «Твиттере».
«Мбаппе станет следующей суперзвездой. Он пугающе хорош», — говорится в сообщении.
Накануне «ПСЖ» во втором туре группового турнира Лиги чемпионов обыграл «Баварию» (3:0), а Мбаппе отметился голевым пасом. Всего в текущем сезоне 18-летний нападающий принял участие в 5 официальных матчах за парижан, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
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