Давид Луис: потянул Лукаса за майку, так как не хватило сил, чтобы сдержать его

Защитник «Челси» Давид Луис прокомментировал победу в выездном матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:1). В конце первого тайма бразилец нарушил правила в своей штрафной против защитника «матрасников» Лукаса Эрнандеса, что привело к назначению пенальти в ворота лондонцев.
«Из-за моей травмы мне не хватало сил, чтобы сдержать его, поэтому я потянул его за футболку. По правилам это пенальти. Но если арбитр назначает его, тогда он должен ставить такие пенальти и во многих других случаях.
Игра команды была восхитительной. Мы провели отличный матч и контролировали его ход с первой минуты. Нелегко играть против «Атлетико», который является одним из самых сильных клубов в Лиге чемпионов в последние годы. Они знают, как играть с любым соперником. Я доволен выступлением команды, и в итоге мы получили то, чего заслуживали.
Нам ещё предстоит провести четыре матча, и мы должны набрать больше очков, чтобы квалифицироваться в плей-офф. Мы знаем, насколько тяжёлыми будут матчи с «Ромой», так что давайте сохранять спокойствие, потому что набирать очки в Лиге чемпионов нелегко», — цитирует Луиса сайт «Челси».
Видео эпизода с фолом Луиса можно посмотреть в «Твиттере».