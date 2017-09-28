Диего Коста приступил к тренировкам с «Атлетико»

Вернувшийся в «Атлетико» нападающий Диего Коста приступил к тренировкам с мадридской командой. Как сообщает официальный сайт «матрасников», вчера он работал только в тренажёрном зале, а сегодня тренировался как в спортзале, так и на поле тренировочной базы команды.
Напомним, что 28-летний форвард сможет выступать за «Атлетико» только со второй половины сезона, так как из-за запрета, наложенного ФИФА, мадридский клуб не может регистрировать новичков до января 2018 года. Предыдущим клубом испанского футболиста был «Челси».
Фотографии Диего Косты можно посмотреть в официальном «твиттере» «Атлетико».
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А главный виновник затянувшейся истории с возвращением форварда в «Атлетико» – Антонио Конте.