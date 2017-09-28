Филипе Луис из-за травмы пропустит матчи сборной Бразилии в октябре

Защитник «Атлетико» Филипе Луис не сыграет за сборную Бразилии в ближайших матчах из-за мышечной травмы левого бедра.
Бразильская конфедерация футбола на своём официальном сайте сообщила, что вместо 32-летнего Луиса в сборную страны на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командами Боливии (5 октября) и Чили (11 октября) вызван защитник «Монако» Жорже.
По словам доктора сборной Бразилии Родриго Ласмара, на восстановление после травмы Луису требуется по крайней мере 15 дней.
Напомним, пентакампеоны досрочно обеспечили себе путёвку на чемпионат мира в Россию.
Четыре игрока «ПСЖ» вызваны в сборную Бразилии, Жулиано – вне состава