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Филипе Луис из-за травмы пропустит матчи сборной Бразилии в октябре

28 сентября 2017, четверг. 21:17 Футбол

Защитник «Атлетико» Филипе Луис не сыграет за сборную Бразилии в ближайших матчах из-за мышечной травмы левого бедра.

Бразильская конфедерация футбола на своём официальном сайте сообщила, что вместо 32-летнего Луиса в сборную страны на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командами Боливии (5 октября) и Чили (11 октября) вызван защитник «Монако» Жорже.

По словам доктора сборной Бразилии Родриго Ласмара, на восстановление после травмы Луису требуется по крайней мере 15 дней.

Напомним, пентакампеоны досрочно обеспечили себе путёвку на чемпионат мира в Россию.

Четыре игрока «ПСЖ» вызваны в сборную Бразилии, Жулиано – вне состава
Источник: Cайт бразильской конфедерации футбола Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Сборная Бразилии — Футбол ФК Монако Филипе Луис Касмирски Травмы — футбол
Новости. Чемпионат мира 2018
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