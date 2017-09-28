Ерохин: «Зениту» было важно обыграть прямых конкурентов по группе Лиги Европы

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал домашнюю победу над «Реалом Сосьедад» (3:1) в матче группового этапа Лиги Европы.
«Забили три гола серьёзному сопернику и заработали важные три очка, которые нам помогут. Соперник достаточно хорошо контролировал мяч, поэтому нам надо было грамотно позиционно защищаться. Согласен с мнением Манчини, что это один из самых важных матчей в сезоне. Было важно обыграть прямых конкурентов по группе, в психологическом плане — тоже. До выездной игры с «Реалом Сосьедад» ещё есть важные матчи. Будем готовиться к ним, а потом построено подходить к игре с испанской командо», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Дубль Кокорина помог «Зениту» обыграть «Реал Сосьедад»