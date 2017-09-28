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Россия снова укрепила позиции в рейтинге ассоциаций УЕФА

28 сентября 2017, четверг. 23:59 Футбол

По итогам этой еврокубковой недели Россия вновь увеличила отрыв от Португалии, занимающей седьмое место в рейтинге УЕФА, и немного приблизилась к Франции, идущей пятой.

Россия: ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:4), «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1), «Зенит» был сильнее «Реала Сосьедад» (3:1), а «Локомотив» разгромил «Фастав» (3:0). Это принесло в копилку России 1,000 балла, и в общей сложности у страны теперь 46,382 балла.

Португалия: «Порту» уверенно обыграл «Монако» (3:0), «Бенфика» проиграла «Базелю» (0:5), «Спортинг» уступил «Барселоне» (0:1), «Витория Гимарайнш» проиграл «Коньяспору» (1:2), а «Брага» вырвала победу у «Истанбул Башакшехир» (2:1). Они принесли своей ассоциации 0,666 балла. В сумме у Португалии стало 42,248 балла.

Франция: «Монако» проиграл «Порту» (0:3), «ПСЖ» разгромил «Баварию» (3:0), «Ницца» с тем же счётом обыграла «Витесс» (3:0), «Марсель» уступил «Ред Булл Зальцбург» (0:1), а «Лион» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1). Таким образом, в активе французской ассоциации стало на 0,833 балла больше, в сумме — 49,248.

Рейтинг ассоциаций УЕФА
1. Испания — 92,855
2. Англия — 66,462
3. Италия — 64,916
4. Германия — 63,998
5. Франция — 49,248
6. Россия — 46,382
7. Португалия — 42,248
8. Бельгия — 37,100

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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