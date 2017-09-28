М. Фернандеш — автор самого быстрого хет-трика в истории Лиги Европы

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш стал автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги Европы. Португальский футболист забил три гола в первые 17 минут матча 2-го тура группового этапа турнира с чешским «Фаставом».
На 2-й минуте Фернандеш реализовал пенальти, на 6-й он замкнул прострел Антонио Эдера, а на 17-й завершил атаку, которую разогнал Алексей Миранчук.
Предыдущим автором самого быстрого хет-трика в Лиге Европы был Стефанос Атанасиадис (ПАОК) (28 минут).
Посмотреть первый, второй и третий голы Фернандеша можно в «твиттере» РФПЛ.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Фастав».