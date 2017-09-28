Киевское «Динамо» обыграло «Партизан», уступая после первого тайма — 0:2

Киевское «Динамо» одержало победу над «Партизаном» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Белграде на стадионе «Партизан» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В первом тайме голы Огнена Ожеговича и Леандре Тавамба обеспечили сербской команде преимущество, однако во второй половине игры киевляне сначала отыгрались усилиями Жуниора Мораеса и Виталия Буяльского, а затем Мораес принёс «Динамо» победу.
В параллельном матче группы В «Янг Бойз» на выезде поделил очки со «Скендербеу» — 1:1.
Турнирное положение в группе В после двух туров: 1. «Динамо» — 6 очков; 2. «Янг Бойз» — 2; 3. «Партизан» — 1; «Скендербеу» — 1.