Аленичев дал совет Глушакову и призвал Фернандо привести себя в порядок

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев, в настоящее время тренирующий «Енисей», поделился мнением об игре в нынешнем сезоне полузащитников московской команды Дениса Глушакова и Фернандо.
«Может быть, на Денисе отразилось выступление на Кубке конфедераций. Слышал мнение, что он, мол, мало отдыхал. Но я далёк от этой мысли. Глушаков – профессионал, ему может хватить 7 – 10 дней, чтобы восстановиться, побыть с семьёй. Мой совет Денису: поменьше саморекламы вне поля, не стоит тратить столько времени и энергии на пиар. Надо полностью сосредоточиться на игре – и тогда, надеюсь, мы все увидим прошлогоднего Глушакова.
А вот что случилось с Фернандо, для меня загадка. Прошлогодний бразилец и сегодняшний – это два разных футболиста. Да, забил «Ливерпулю», но я имею в виду то, как он ведёт игру. В прошлом сезоне я считал Фернандо лучшим игроком РФПЛ, а сейчас хавбек играет процентов на 20 от своих возможностей. Может быть, сказываются травмы ведущих исполнителей, с которыми раньше комбинировал опорник. Но Фернандо и сам стал очень часто ошибаться – для центрального полузащитника просто недопустимо такое количество брака. Парень должен себя привести в порядок, ведь это ключевая фигура для «Спартака». Результаты во многом зависят от того, насколько быстро Фернандо наберёт оптимальную форму.
Может быть, у него лишний вес. Но понимание игры даже в этом случае не должно пропадать. Допускаю, что у него есть лишние 1 – 2 килограмма, но тренеры в «Спартаке» должны следить за этим и не допускать набора веса. Думаю, проблема в другом. Видно, повторю, как высок процент брака в его действиях, катастрофически высок! От Фернандо такого не ожидал», — сказал Аленичев.