Драгун: наверное, матч БАТЭ и «Арсенала» получился весёлым

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поделился мнением о поражении от «Арсенала» (2:4) во втором туре группового этапа Лиги Европы. Во встрече в Борисове хозяева пропустили три гола «канониров» уже к 25-й минуте.
«Наверное, матч получился весёлым. Конечно, итог для нас отрицательный. Поэтому в актив мы можем его себе не заносить. Но сыграть с таким грандом и проверить свои силы на его фоне – дорогого стоит. Мы увидели, как надо работать с мячом, как надо работать в прессинге.
С чем связано то, что команда пропустила три быстрых гола? Наверное, сейчас тяжело ответить на этот вопрос. Может, где-то стартовое волнение. Может, уровень «Арсенала» настолько высок, что они захотели и сделали результат и потом чуть-чуть сбавили обороты. Хорошо, что они нас не выбили из колеи», — отметил после матча хавбек в эфире телеканала «Беларусь 2».